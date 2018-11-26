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Экономика

СМИ узнали, во сколько обойдется строительство нового тоннеля на БАМ

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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПоезд на Байкало-Амурской магистрали. Архивное фотоПоезд на Байкало-Амурской магистрали. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Строительство нового Северомуйского тоннеля на БАМ целесообразно для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект оценивается в 261 миллиард рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ТЭО, представленное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ).

На Западном участке Байкало-Амурской магистрали
© РИА Новости / Хамзин
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Гендиректор РЖД Олег Белозеров на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК в конце августа текущего года говорил о необходимости приступать к первоначальному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) второго Северомуйского тоннеля. Советский Союз строил действующий 15-километровый Северомуйский тоннель 25 лет. Сейчас по нему идет 16 пар поездов, и это "бутылочное горлышко" на БАМ, сетовал глава РЖД.

Как пишет газета, ИЭРТ работал по августовскому техзаданию РЖД и анализировал два варианта пропуска перспективного грузопотока на восток: по БАМ и по Транссибу с учетом увеличения пропускной способности БАМ за счет строительства нового Северомуйского тоннеля и без него.

Учитывая перспективы роста грузопотока на восток в августе был поднят вопрос строительства нового Северомуйского тоннеля, которое может занять не менее 10 лет. ТЭО сформировано из расчета пропуска дополнительных 34 пар поездов в сутки. ИЭРТ подсчитал, что инвестиции в пропуск этого груза по участку БАМа Тайшет—Комсомольск составят 950,2 миллиарда рублей, по Транссибу — 1,103 триллиона рублей.

Паровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Как отмечает издание, наиболее целесообразным сочтен вариант пропуска по БАМ со строительством нового Северомуйского тоннеля. Однако ученые оговариваются, что приведенные показатели реализуемы только при очень плотном движении — с интервалом попутного следования поездов не более 10 минут. Согласно оценке ИЭРТ, стоимость строительства самого тоннеля по укрупненным показателям составляет 190 миллиардов рублей без НДС. С учетом дефляторов и индексов цен производителей до 2024 года прогнозная стоимость оценивается в 260,79 миллиарда рублей.

Это единственный крупный проект на БАМ, где может появиться частный инвестор, отмечает газета. В конце августа "Сибирский антрацит" Дмитрия Босова уведомил РЖД о том, что готов участвовать в проекте. Монополия затем предложила изменить нормативную базу так, чтобы можно было за плату резервировать для грузоотправителя пропускную способность узких мест. В отрасли оценили идею неоднозначно, но в ФАС газете подтвердили, что прорабатывают ее. Представитель Босова отказался от комментариев. Источник издания, знакомый с ситуацией, говорит, что "Сибантрацит" по-прежнему заинтересован в проекте.

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