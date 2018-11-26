Nissan может пересмотреть альянс с Renault, пишут СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Гендиректор Nissan Хирото Сайкава заявил, что японский гигант может пересмотреть альянс с французской Renault после ареста их бывшего руководителя Карлоса Гона, об этом пишет японская газета Kyodo со ссылкой на источник в Nissan.
По данным издания, Сайкава пояснил на собрании сотрудников компании, что отношения между компаниями "не равные".
Газета отмечает, что Renault принадлежат 43,4% акций в Nissan, которая в свою очередь владеет лишь 15% акций французского предприятия, но без прав на голосование.
Ранее сообщалось, что Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупку и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.