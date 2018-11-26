МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский рынок сбыта может заменить Китаю те потери, которые возникают из-за его торговой войны с США, заявил в интервью РИА Новости бизнес-омбудсмен и председатель Российско-китайского комитета мира, дружба и развития Борис Титов.
"Другой вопрос, где нас ждут на китайском рынке с нашими инвестициями и товарами. Нужно смотреть на структуру американского экспорта в Китай. В основном, это сельскохозяйственная продукция — кукуруза, соя и их производные. В то же время импортирует Америка высокотехнологичную продукцию, которую, во многом, сами американские корпорации вроде Apple и производят в Китае", — рассуждает Титов.
По его мнению, Россия может поставлять в Китай больше сельскохозяйственной продукции (сою, пшеницу, муку, сахар, подсолнечное масло, рапс), но для этого нужно снять определенные торговые барьеры. "Однако для полной замены США на этом рынке наш потенциал недостаточен. Это связано с технологиями выращивания сои, которые нам нужно развивать", — полагает Титов.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта в год.