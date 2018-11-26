Вице-премьер Козак отменил мораторий на СПИК

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Козак отменил мораторий на рассмотрение предложений о заключении специнвестконтрактов и поручил ФОИВам обеспечить заключение СПИК с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и "Автотором", следует из протокола совещания у вице-премьера, с которым ознакомились РИА Новости.

"Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России обеспечить заключение СПИК с ООО "ХММР" (юрлицо Hyundai), ПАО "ГАЗ", ООО "БМВ Русланд Аутомотив", ГК "Автотор" (рассмотрев заявки "БМВ Русланд Аутомотив" и ГК "Автотор" на следующем за очередным заседании межведомственной комиссии) с учетом пунктов 2 и 3 настоящего протокола", — говорится в документе, подлинность которого подтвердил представитель вице-премьера Илья Джус.

"Поручение правительства России от 22 июня 2018 года в части моратория на рассмотрение предложений о заключении СПИК признать утратившим силу", — значится в поручениях.

Кроме этого, из документа следует, что ФОИВам нужно обеспечить заключение СПИКов на условиях предоставления инвесторам единого объема преференций, ограниченного лишь так называемой стабилизационной оговоркой, и льгот по налогам по предусмотренному законодательством перечню, предусмотрев при этом, что предоставление других льгот инвесторам не влечет обязательств государства по блоку промышленных субсидий.

Совещание по специнвестконтрактам, как следует из протокола, прошло у Козака 22 ноября. В нем приняли участие замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Ирина Окладникова, замглавы ФАС Андрей Цариковский, и другие сотрудники ФОИВов и аппарата правительства.

В начале прошлой недели вице-премьер поручил доработать СПИКи с группой ГАЗ и Hyundai до 22 ноября, а 26-го они должны были быть рассмотрены на межведомственной комиссии при Минпромторге. Глава этого ведомства, Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на подписание контрактов с Hyundai, "Группой ГАЗ", BMW и альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ на старых условиях.