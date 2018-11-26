Вице-премьер Козак отменил мораторий на СПИК

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Козак отменил мораторий на рассмотрение предложений о заключении специнвестконтрактов и поручил ФОИВам обеспечить заключение СПИК с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и "Автотором", следует из протокола совещания у вице-премьера, с которым ознакомились РИА Новости.
"Поручение правительства России от 22 июня 2018 года в части моратория на рассмотрение предложений о заключении СПИК признать утратившим силу", — значится в поручениях.
Кроме этого, из документа следует, что ФОИВам нужно обеспечить заключение СПИКов на условиях предоставления инвесторам единого объема преференций, ограниченного лишь так называемой стабилизационной оговоркой, и льгот по налогам по предусмотренному законодательством перечню, предусмотрев при этом, что предоставление других льгот инвесторам не влечет обязательств государства по блоку промышленных субсидий.
В начале прошлой недели вице-премьер поручил доработать СПИКи с группой ГАЗ и Hyundai до 22 ноября, а 26-го они должны были быть рассмотрены на межведомственной комиссии при Минпромторге. Глава этого ведомства, Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на подписание контрактов с Hyundai, "Группой ГАЗ", BMW и альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ на старых условиях.