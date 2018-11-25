Кудрин оценил вероятность наступления нового глобального кризиса

ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Время наступления следующего глобального кризиса в мировой экономике предсказать сложно, но в ближайшие два года он не ожидается, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в воскресенье в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

"Такие кризисы очень трудно предсказать. Все ожидают, что тот успех должен скоро смениться падением. Перегретость финансовых фондовых рынков в области нефти и газа, тоже накапливаются проблемы. Я не думаю, что такой уж большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год. Мы понимаем, что когда-то это случится. Я не могу сказать, насколько вероятно это может наступить в ближайшее время, но то, что падение произойдет в ведущих странах — это да. Развивающиеся страны более уязвимы в этом смысле, нас быстрее или глубже это может затронуть", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос ведущей о вероятности глобального кризиса.

Глава Счетной палаты отметил, что российский бюджет сбалансирован при цене в 50 долларов на нефть.

"Мы готовы к понижению аж на 20 долларов, но в принципе с учетом резервов мы можем выдержать и еще меньшую (цену). В этом серьезная проблема, и наша задача — наращивать несырьевой экспорт", — заявил он.