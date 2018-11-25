Кудрин отметил негативную роль санкций на активность инвесторов в России

ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил негативную роль санкций, которые снижают активность инвесторов в России, и вспомнил о разговоре с советником президента США Джоном Болтоном.

"Нам нужно затормозить наращивание санкций, делать это взаимно с западными партнерами. Те санкции, что ввели, мы их переживем. А новые мы не знаем, какие будут. Эта неопределенность всех тормозит", — сказал Кудрин в воскресенье в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1". По его словам, из-за санкций многие компании пересматривают свои проекты по экспорту-импорту, некоторые инвесторы делают инвестиционную паузу.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который приезжал в Россию. "Я ему высказал пожелание в части необходимости сокращения санкций и поиска таких путей. Мы все же взаимосвязанные экономики. Нам лучше наращивать торговые отношения, а разногласия решать другими методами", — заявил Кудрин.

"Если мы хотим думать о своих предпринимателях, нужно сдерживать санкции, потому что политически эмоциональный ответ — вот мы вам тоже — он не всегда рациональный и конструктивный с точки зрения нашего бизнеса, потому что в этих отношениях теряют обе стороны, и импортозамещение не всегда все может покрыть. Мир сегодня превратился в общую лабораторию по производству новых товаров и технологий, и нам придется пользоваться этими технологиями, чтобы создать свои, лучшие технологии", — полагает глава Счетной палаты.

Кудрин считает, что удвоить несырьевой экспорт, о котором говорил в указе президент РФ, вполне реально. "Но это можно сделать в условиях нормальных правовых отношений, взаимного уважения", — подчеркнул он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.