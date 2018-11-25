Кудрин заявил, что в России не будет дефолтов в ближайшие 20 лет

ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что дефолтов в России не предвидится в ближайшие 20 лет, поэтому российские ценные бумаги являются надёжным инструментом вложения для населения.

"Когда я сказал в долларах — это означает, что можно покупать валютные облигации Минфина. Это один из самых надёжных инструментов. В этом смысле этого (санкций — ред.) бояться не стоит", — сказал Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1"

Глава Счетной палаты считает, что Россия имеет очень высокую долговую устойчивость.

"Дефолтов в России в ближайшие 20 лет не предвидится, и тем самым расплата всегда по облигациям наступит. Не надо бояться вкладывать в российские ценные бумаги и облигации. Здесь скорее вопрос не в надежности, а в доходности, но она тоже немалая", — добавил он.