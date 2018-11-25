Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин в 2019 году. Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

По мнению Кудрина, подорожание топлива может стать следствием повышения акцизов.

"Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Новое повышение <…>, конечно, создает новые риски.", — заявил чиновник.

Глава Счетной палаты также подчеркнул, что стабильные цены на топливо можно сформировать рыночными методами, исключив жесткое государственное регулирование.

"Но, конечно, нужно поддерживать и конкуренцию в сфере компаний нефтепереработки", — добавил он.

Стабилизация цен

В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ приняли меры по стабилизации топливного рынка.

Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличится на три процента к соответствующему месяцу прошлого года.

В договоренностях участвуют "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Лукойл" и ряд других нефтяных компаний. Подписанное соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.