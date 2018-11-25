Экс-глава Nissan Гон отрицает вину в умышленном сокрытии доходов, пишут СМИ

ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Экс-глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон отрицает вину умышленном сокрытии доходов, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники.

Гон был арестован в понедельник по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов за 8 лет с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Причем у прокуратуры есть подозрения, что он лично давал указания об этом одному из членов совета директоров, также арестованному в понедельник, Грегу Келли.

Со ссылкой на источники телекомпания сообщает, что Гон заявил о том, что у него не было умысла в сокрытии доходов. Это первая реакция экс-главы автоконцерна на обвинения прокуратуры. Стало известно, что Келли тоже отрицает свою вину и настаивает на том, что вознаграждение Гону назначалось, как положено, по согласованию с другими членами совета директоров.

Как выяснила японская прокуратура, Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллионов долларов). До 2010 года, когда декларирование высоких доходов в компании стало обязательным, он получал в год 2 миллиарда иен (около 18 миллионов долларов). Затем, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты, он стал указывать только половину этой суммы, а вторую половину около 1 миллиарда иен (9 миллионов долларов) "откладывал", чтобы получить затем после выхода на пенсию в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги компании.

Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

При этом как стало известно телекомпании, размер заработной платы директоров и главы компании находился в единоличном ведении Гона. В компании не существовало и "комитета по вознаграждениям", который должен был бы определять доходы и выплаты руководству.

В понедельник председатель совета директоров и президент автоконцерна Nissan Карлос Гон, а также его правая рука в компании Грег Келли были арестованы особым отделом Токийской прокуратуры по подозрению в занижении доходов. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении отдельного дела против компании как юридического лица. Основанием для этого может стать тот факт, что Гон в течение длительного времени не указывал часть своих доходов и это происходило при активном участии высокопоставленных сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупка и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.