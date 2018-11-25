В США интернет-продажи в "черную пятницу" достигли 6,2 миллиарда долларов

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Объемы интернет-продаж в "черную пятницу" в США достигли 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем год назад, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics.

"Черной пятницей" в США называют день после Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября. К этой дате в магазинах проводятся акции по продаже товаров с большими скидками.

Отмечается, что минувшая пятница в этом году была также первым днем в истории, когда объем продаж смартфонов превысил 2 миллиарда долларов.

"Ожидается, что продажи в интернете в Киберпонедельник (26 ноября – ред.) установят новый рекорд в 7,8 миллиарда долларов, что почти на 18% больше, чем в прошлом году", — сообщает CNBC.