СМИ назвали сумму первого транша МВФ, который пообещали Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Киеве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Первый транш для Киева по новой программе Международного валютного фонда составит полтора миллиарда долларов. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник, знакомый с результатами переговоров.

Второй и третий транш, по его словам, будут одинаковыми — по 1,2 миллиарда долларов.

Всего, отметил собеседник издания, общий объем привлеченных Украиной средств до конца года может превысить 2,5 миллиарда долларов.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. Речь идет о программе stand-by — из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на короткий срок. Как сообщили в МВФ, это будет 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.

В рамках четырехлетней программы помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015 года, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его так и не выделили.



