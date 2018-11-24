Доля инвестиций в ВРП Югры составила 28,5%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя — РИА Новости. Экономика Ханты-Мансийского автономного округа в 2018 году привлекла 967 миллиардов рублей в качестве инвестиций, их доля в валовом региональном продукте (ВРП) составила 28,5%, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

"Привлечено 967 миллиардов инвестиций, их доля в ВРП составила 28,5%. По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России", — сказала Комарова, озвучивая в субботу отчет о результатах деятельности правительства автономного округа и обращение к жителям, депутатам и общественности.

Она подчеркнула, что на поддержку отраслей экономики в текущем году был направлен каждый четвертый рубль консолидированного бюджета, это "вложения в рабочие места, в локализацию стратегических компетенций".

Глава региона отметила, что с 2010 года показатель валового регионального продукта в округе вырос более чем в 1,7 раза, доходы консолидированного бюджета округа – в 1,6 раза. Динамика этого роста задается инвестиционной политикой, специальными налоговыми режимами, поддерживающими деловую активность, пояснила Комарова.

"Эта стимулирующая система показала результативность, с чем солидарны аналитические агентства. По их оценкам, наш регион — второй в стране в рейтинге эффективности региональной налоговой политики. Кредитный рейтинг Югры — в зоне лучших для регионов России показателей", — добавила Комарова.

В рамках ежегодной пресс-конференции, прошедшей в середине ноября, губернатор автономного округа заявляла, что инвестиционно привлекательными отраслями в регионе остаются добыча и переработка углеводородов, а также транспорт. Среди крупных инвестпроектов губернатор Югры озвучила, в частности, "Бажен", связанный с добычей трудноизвлекаемой нефти.

В ноябре прошлого года в рамках ежегодного обращения к жителям округа она заявила, что в Югре сформирован портфель из 65 ключевых промышленных инвестиционных проектов, суммарная емкость которых превышает 130 миллиардов рублей. Она подчеркивала, что часть из них будут реализовывать крупнейшие отечественные компании, среди которых "Газпром нефть", "Лукойл", "Сибур".

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