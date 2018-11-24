ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости. Арестованный на этой неделе по подозрению в нарушении закона о финансовых операциях экс-руководитель автоконцерна Nissan Карлос Гон вынашивал планы получить от компании после выхода на пенсию 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов), сообщила телекомпания NHK.

Как выяснила японская прокуратура, Карлос Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 20

17 год примерно на 8 миллиардов иен. До 2010 года, когда декларирование высоких доходов в компании стало обязательным, он получал в год 2 миллиарда иен (около 18 миллионов долларов). Затем, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты, он стал указывать только половину этой суммы, а вторую половину, около 1 миллиарда иен, "откладывал", чтобы получить затем после выхода на пенсию в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги компании.

Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

При этом, как стало известно телекомпании, размер заработной платы директоров и главы компании находился в единоличном ведении Карлоса Гона. В компании не существовало и "комитета по вознаграждениям", который должен был бы определять доходы и выплаты руководству.

В понедельник Карлос Гон, а также его правая рука в компании Nissan Грег Келли были арестованы особым отделом Токийской прокуратуры по подозрению в занижении доходов. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении отдельного дела против компании как юридического лица. Основанием для этого может стать тот факт, что Карлос Гон в течение длительного времени не указывал часть своих доходов, и это происходило при активном участии высокопоставленных сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что глава совета директоров Карлос Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупка и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии одного из членов совета директоров, правой руки Гона – Грега Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.