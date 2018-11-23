Словакия выступила против "Северного потока – 2"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска заявил, что газопровод "Северный поток — 2" преследует исключительно политические цели. Такое мнение он озвучил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Словакия всегда подчеркивает, что это не экономический, а политический проект. Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект", — цитирует главу государства портал "112 Украина".

Порошенко, в свою очередь, добавил, что лидеры двух стран говорили о "координации усилий по недопущению строительства политически мотивированного российского проекта".

При этом в октябре глава МИД Словакии Мирослав Лайчак уже высказывал отношение Братиславы к газопроводу. Тогда он отметил, что для страны важно, чтобы проект не ослабил европейскую энергетическую безопасность, а Словакия после его запуска не утратила своей транзитной роли.

"Северный поток —2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей пропускной способностью в 55 миллиардов кубометров в год. Новый трубопровод строится рядом с уже действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, осталось получить разрешение на строительство только от Копенгагена.

Против проекта выступает ряд стран, в первую очередь Украина. В Киеве опасаются, что после запуска "Северного потока — 2" прекратится транзит российского газа. Негативно к проекту относятся и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Политическим проект также считают лидеры Латвии, Литвы и Польши.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому. Российские власти также неоднократно отмечали, что строительство "Северного потока — 2" обусловлено ростом потребления "голубого топлива" в Европе.