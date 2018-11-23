Косачев призвал вновь подать заявку на право проведения ЭКСПО

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Россия должна вновь подать заявку на право проведения ЭКСПО в стране.

В пятницу участники 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) выбрали местом проведения ЭКСПО-2025 японскую Осаку. Вместе с ней за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.

"Искренне сожалею, что мы не получили возможности проведения ЭКСПО в нашей стране, поскольку сделан был максимум возможного для победы. И так же искренне желаю и Екатеринбургу, и всей России не падать духом — Бог любит троицу", — сказал Косачев РИА Новости.

Сенатор уверен, что Россия должна вновь претендовать на право проведения выставки, "ведь ЭКСПО никогда в истории не проводилось в нашей стране".