В Екатеринбурге рассказали, что дала борьба за ЭКСПО городу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин считает, что участие в борьбе за ЭКСПО-2025 позволит Екатеринбургу встретить 300-летие в новом облике.
"Наш город многое приобрел во время борьбы за проведение ЭКСПО-2025 для своего будущего. Мы заявили о столице Урала на весь мир, приобрели бесценный опыт и выстроили фундамент прочных взаимоотношений с коллегами из стран-членов МБВ. И я убежден, что 300-летие Екатеринбурга мы встретим с качественными изменениями во всех сферах жизни. Будем поэтапно воплощать в жизнь все наши задумки, в том числе сможем завершить транспортную реформу, благоустройство общественных пространств, построить новые дороги. Наша ключевая задача – поднять уровень жизни в столице Урала, используя все возможности", — приводятся слова Володина в сообщении департамента информполитики Свердловской области.
Почетный гражданин области, генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов полагает, что презентация региона на международном уровне увеличит пассажиропоток в область и усилит ее позиции в мировой логистической системе.
По его словам, Екатеринбург уже приобрел образ современного, динамично развивающегося мегаполиса. "Популярность столицы Урала растет не только среди россиян, но и за рубежом. Череда крупных международных мероприятий доказала, что Екатеринбург обладает необходимой инфраструктурой для событий мирового уровня", — подчеркнул гендиректор авиакомпании.