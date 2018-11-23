В Екатеринбурге рассказали, что дала борьба за ЭКСПО городу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин считает, что участие в борьбе за ЭКСПО-2025 позволит Екатеринбургу встретить 300-летие в новом облике.

В пятницу участники 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) выбрали местом проведения ЭКСПО-2025 японскую Осаку. Вместе с ней за право провести выставку боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.

"Наш город многое приобрел во время борьбы за проведение ЭКСПО-2025 для своего будущего. Мы заявили о столице Урала на весь мир, приобрели бесценный опыт и выстроили фундамент прочных взаимоотношений с коллегами из стран-членов МБВ. И я убежден, что 300-летие Екатеринбурга мы встретим с качественными изменениями во всех сферах жизни. Будем поэтапно воплощать в жизнь все наши задумки, в том числе сможем завершить транспортную реформу, благоустройство общественных пространств, построить новые дороги. Наша ключевая задача – поднять уровень жизни в столице Урала, используя все возможности", — приводятся слова Володина в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Почетный гражданин области, генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов полагает, что презентация региона на международном уровне увеличит пассажиропоток в область и усилит ее позиции в мировой логистической системе.

"Участие в заявочной кампании ЭКСПО-2025 позволило развернуть дискуссию о дальнейшем социально-экономическом развитии Екатеринбурга и Свердловской области. Мы смогли увидеть новые горизонты и тренды инфраструктурного роста. А значит – будем двигаться в запланированном направлении, наращивать объемы международных рейсов и увеличивать воздушный флот", — цитируют власти слова Скуратова.

По его словам, Екатеринбург уже приобрел образ современного, динамично развивающегося мегаполиса. "Популярность столицы Урала растет не только среди россиян, но и за рубежом. Череда крупных международных мероприятий доказала, что Екатеринбург обладает необходимой инфраструктурой для событий мирового уровня", — подчеркнул гендиректор авиакомпании.

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