ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что участие в заявочной кампании на право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 дало Екатеринбургу и Свердловской области колоссальный опыт, который будет использован при реализации новых прорывных проектов.

В пятницу участники 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) выбрали местом проведения ЭКСПО-2025 японскую Осаку. Вместе с ней за право провести выставку боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.

"Екатеринбург достойно представил Российскую Федерацию в борьбе за ЭКСПО-2025. На протяжении нескольких лет мы вели масштабную заявочную кампанию. Проделан огромный объем работы, детально разработана концепция высокотехнологичного "умного города" в самом сердце Екатеринбурга. Мы выросли, стали сильнее и увереннее, приобрели колоссальный опыт", – приводятся слова главы региона в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Он подчеркнул, что работа по продвижению российской заявки позволила познакомить мир с новой, динамичной, современной Россией и ее промышленным и инновационным центром – Свердловской областью.

По информации департамента, только с января по ноябрь губернатор и члены правительства провели более 130 встреч с представителями стран-членов Международного бюро выставок, презентуя Екатеринбург и Свердловскую область. За это время прошло не меньше двух десятков крупных мероприятий по продвижению заявки на самых статусных площадках.

Работа российской команды не ограничилась презентацией экономического потенциала региона: международному сообществу было представлено культурное многообразие России и Урала. Так, на сцене Театра Елисейских полей для европейской публики в октябре прославленный пианист Денис Мацуев сыграл с молодежным оркестром Свердловской филармонии произведения великих русских композиторов. А в октябре-ноябре был реализован другой уникальный арт-проект: 20 русских матрешек побывали в десяти мировых мегаполисах, представляя регион на всех континентах.

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