ПАРИЖ, 23 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Проигрыш Екатеринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 означает, что "где-то не доработали", сказал журналистам гендиректор российского заявочного комитета ЭКСПО Александр Чернов.

В пятницу участники 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) выбрали местом проведения ЭКСПО-2025 японскую Осаку. Вместе с ней за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку.

"Быть в финале и проиграть — тем более обидно. Мы выступили лучше, чем в прошлый раз, но, видимо, недостаточно хорошо, чтобы убедить голосующих делегатов в том, что ЭКСПО должна пройти в России", — сказал Чернов. Он отметил, что хочет сказать "спасибо" всем тем, кто два года заявочной кампании вёл напряжённую работу.

"Но, в то же время, хочу сказать, что, значит, мы недоработали. Никого, кроме как самих себя, мы не должны винить в этом. Ссылаться на политические причины, экономические, социальные, исторические — это удел слабых. Россия, безусловно, достойна проведения ЭКСПО. Придёт другая команда, будет ли это Екатеринбург или другой город… Есть одно правило: нельзя получить мероприятие, если ты не выдвигаешься. Россия должна всегда выдвигаться. Я уверен, что в самое ближайшее время такое решение будет принято, мы получим ЭКСПО и удивим мир", — добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли у поражения какая-то политическая составляющая, Чернов сказал, что "не увидел ее". "Я ее не увидел в общении с делегатами, в общении руководства нашей страны с руководителями тех стран, которые приезжали к нам и куда уезжали наши руководители. На многосторонних, односторонних, двусторонних и других форматах общения никакой политической подоплёки я не заметил", — добавил он.

Глава заявочного комитета отметил, что "безусловно, она где-то там затаилась, но ссылаться на неё будет непрофессионально".

Россия, активный участник международного выставочного движения с 1851 года, до сих пор ни разу не принимала ЭКСПО. Тема нынешней российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея состояла в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.