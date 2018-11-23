ПАРИЖ, 23 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Проигрыш Екатеринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 означает, что "где-то не доработали", сказал журналистам гендиректор российского заявочного комитета ЭКСПО Александр Чернов.
"Быть в финале и проиграть — тем более обидно. Мы выступили лучше, чем в прошлый раз, но, видимо, недостаточно хорошо, чтобы убедить голосующих делегатов в том, что ЭКСПО должна пройти в России", — сказал Чернов. Он отметил, что хочет сказать "спасибо" всем тем, кто два года заявочной кампании вёл напряжённую работу.
"Но, в то же время, хочу сказать, что, значит, мы недоработали. Никого, кроме как самих себя, мы не должны винить в этом. Ссылаться на политические причины, экономические, социальные, исторические — это удел слабых. Россия, безусловно, достойна проведения ЭКСПО. Придёт другая команда, будет ли это Екатеринбург или другой город… Есть одно правило: нельзя получить мероприятие, если ты не выдвигаешься. Россия должна всегда выдвигаться. Я уверен, что в самое ближайшее время такое решение будет принято, мы получим ЭКСПО и удивим мир", — добавил он.
Глава заявочного комитета отметил, что "безусловно, она где-то там затаилась, но ссылаться на неё будет непрофессионально".
Россия, активный участник международного выставочного движения с 1851 года, до сих пор ни разу не принимала ЭКСПО. Тема нынешней российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея состояла в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.