Дрозденко рассказал о роли бизнеса в создании цифровой экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Бизнес станет важнейшим экспертом и партнером государства при создании цифровой экономики, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета РФ, представляя предложения рабочей группы по национальному проекту "Цифровая экономика".
Он напомнил, что Ленинградская область выступит "испытательным полигоном" для реализации целого ряда цифровых инициатив. В частности, в регионе уже запущена цифровизация государственных услуг, создаётся система цифровой медицины, которая приблизит качественную и высокотехнологичную медпомощь к каждому пациенту даже на отдалённых территориях, появятся "умные города". Планируется продолжить работу над развитием фонда пространственных данных и системы электронного мониторинга территорий. На втором этапе внедрения IT-технологий — создание "супер-сервисов", которые, базируясь на "больших данных", существенно упростят управленческие процессы.
Национальный проект "Цифровая экономика в Российской Федерации" разработан в рамках исполнения "майского указа" президента. Он включает в себя следующие блоки: нормативное регулирование цифровой экономики, информационную инфраструктуру, кадры для цифровой экономики, информационную безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление.