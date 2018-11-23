Дрозденко рассказал о роли бизнеса в создании цифровой экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Бизнес станет важнейшим экспертом и партнером государства при создании цифровой экономики, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета РФ, представляя предложения рабочей группы по национальному проекту "Цифровая экономика".

"Требования к образованию, предложения по созданию платформенных решений и средств для хранения и анализа больших данных, обеспечению защиты информации будут определяться и реализовываться во взаимодействии с бизнес-сообществом. Важным аспектом изменений станет подготовка квалифицированных кадров", — заявил губернатор, выступая в качестве руководителя рабочей группы по национальному проекту "Цифровая экономика" на заседании президиума Госсовета РФ.

Он напомнил, что Ленинградская область выступит "испытательным полигоном" для реализации целого ряда цифровых инициатив. В частности, в регионе уже запущена цифровизация государственных услуг, создаётся система цифровой медицины, которая приблизит качественную и высокотехнологичную медпомощь к каждому пациенту даже на отдалённых территориях, появятся "умные города". Планируется продолжить работу над развитием фонда пространственных данных и системы электронного мониторинга территорий. На втором этапе внедрения IT-технологий — создание "супер-сервисов", которые, базируясь на "больших данных", существенно упростят управленческие процессы.

В начале октября Дрозденко возглавил рабочую группу Госсовета РФ по вопросу цифровой экономики. Сопредседателем в группе, цель которой — сформировать паспорт национального проекта по цифровой трансформации, стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. В состав рабочей группы также вошли главы Калининградской, Московской, Новгородской, Калужской областей, Пермского края, Центра стратегических разработок, Аналитического центра при правительстве РФ, руководители ведущих вузов, операторов связи, IT-компаний.

Национальный проект "Цифровая экономика в Российской Федерации" разработан в рамках исполнения "майского указа" президента. Он включает в себя следующие блоки: нормативное регулирование цифровой экономики, информационную инфраструктуру, кадры для цифровой экономики, информационную безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление.

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