Екатеринбург вышел во второй тур голосования за право проведения ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 23 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Екатеринбург и японская Осака вышли во второй тур голосования за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025, свидетельствуют результаты первого тура голосования стран-участниц Международного бюро выставок, которое прошло в рамках 164-й сессии его генеральной ассамблеи.

В первом туре кандидатуру уральской столицы поддержали 48 стран, тогда как за его оппонентов — Осаку и Баку — выступили 85 и 23 страны соответственно. Если ни один кандидат не набрал две трети голосов, проводится второй тур, в котором участвуют две страны, набравшие больше голосов. Для победы в нем достаточно простого большинства голосов.

Россия, активный участник международного выставочного движения с самого его начала (1851), до сих пор ни разу не принимала ЭКСПО.

Проведение ЭКСПО-2025 запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений. В случае победы России в Екатеринбурге построят ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в "умный город".

Всемирная выставка ЭКСПО — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.