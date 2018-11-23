Роснедра ожидают снятия моратория на выдачу новых участков на шельфе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роснедра ожидают снятия правительством РФ моратория на выдачу новых участков на шельфе после вступления в силу закона, позволяющего выставить участок на аукцион, если на него одновременно претендуют и "Роснефть", и "Газпром", сообщил журналистам замглавы Минприроды — руководитель Роснедр Евгений Киселев. При этом он полагает, что на практике эти две госкомпании будут договариваться, и аукционов между ними не будет.
"Планируется, что пойдут объекты по шельфу. Но, скорее всего, это будут объекты, расположенные в Охотском секторе, это, скорее всего, будут более южные сектора. Себестоимость работ в южных секторах больше соответствует текущим экономическим реалиям, а влезать в восточные сектора — это глупость", — сказал Киселев.
"Я думаю, что после принятия закона будет снято ограничение на мораторий, и компании внесут свои предложения по участкам", — отметил глава Роснедр. Правительство в сентябре 2016 года ввело временный мораторий на выдачу лицензий на новые месторождения на шельфе РФ. В конце октября того же года Киселев говорил, что мораторий может продлиться три-четыре года.
В пятницу он отметил, что ожидает обсуждения "Роснефтью" и "Газпромом" лицензирования спорных участков в режиме диалога. "Они (участки — ред.) остались, те, которые были нерешенными. Это все в секторе Карского и Баренцева морей. По Сахалину мы урегулировали все. Это же законопроект, направленный не на уже имеющиеся разногласия, а возможные будущие. Но я так полагаю, они все равно договорятся", — сказал Киселев.