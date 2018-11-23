Роснедра ожидают снятия моратория на выдачу новых участков на шельфе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роснедра ожидают снятия правительством РФ моратория на выдачу новых участков на шельфе после вступления в силу закона, позволяющего выставить участок на аукцион, если на него одновременно претендуют и "Роснефть", и "Газпром", сообщил журналистам замглавы Минприроды — руководитель Роснедр Евгений Киселев. При этом он полагает, что на практике эти две госкомпании будут договариваться, и аукционов между ними не будет.

Сейчас правительство РФ может выдавать лицензии на разработку месторождений на континентальном шельфе страны только "Роснефти" или "Газпрому", однако законодательством не предусмотрена процедура выдачи лицензий на шельфовые участки, на которые претендуют обе компании. Ранее в пятницу Совет Федерации одобрил закон, позволяющий в этом случае выставлять участок на аукцион.

"Планируется, что пойдут объекты по шельфу. Но, скорее всего, это будут объекты, расположенные в Охотском секторе, это, скорее всего, будут более южные сектора. Себестоимость работ в южных секторах больше соответствует текущим экономическим реалиям, а влезать в восточные сектора — это глупость", — сказал Киселев.

"Я думаю, что после принятия закона будет снято ограничение на мораторий, и компании внесут свои предложения по участкам", — отметил глава Роснедр. Правительство в сентябре 2016 года ввело временный мораторий на выдачу лицензий на новые месторождения на шельфе РФ. В конце октября того же года Киселев говорил, что мораторий может продлиться три-четыре года.

Киселев же ранее пояснял, что на практике были случаи, когда "Газпром" и "Роснефть" заявляли свои интересы на одни и те же участки недр. При этом любые усилия правительства и Роснедр урегулировать такие разногласия не были успешными. Новый закон позволит урегулировать данный вопрос путем выставления такого участка на аукцион, что автоматически решает проблему состязательности этих двух компаний, указывал замминистра.

В пятницу он отметил, что ожидает обсуждения "Роснефтью" и "Газпромом" лицензирования спорных участков в режиме диалога. "Они (участки — ред.) остались, те, которые были нерешенными. Это все в секторе Карского и Баренцева морей. По Сахалину мы урегулировали все. Это же законопроект, направленный не на уже имеющиеся разногласия, а возможные будущие. Но я так полагаю, они все равно договорятся", — сказал Киселев.