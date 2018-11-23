Роснедра готовы продлить лицензию "Газпрома" на шельфе Западной Камчатки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роснедра готовы продлить действие лицензии по Западно-Камчатскому участку для "Газпрома", если компания решит продолжать геологоразведочные работы, но перспективы освоения участка низкие, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Киселев.
"Как специалист-геолог, я с большим уважением отношусь к людям, которые стоят на распутье. Мы видим, что перспективы низки. Людям нужно определиться, если они решат, что им нужно определиться, немного потянуть и провести дополнительные объемы сейсмики, мы на это пойдем. Пока вопрос о продлении лицензии не обсуждается, но я готов выслушать и пойти на это, мне важно видеть, что люди работают, а не сидят", — отметил он.
Ранее "Газпром" в проспекте к выпуску еврооблигаций сообщал, что Росприроднадзор рассмотрит устранение нарушений "Газпромом" по геологоразведочным работам на Западно-Камчатском участке в конце ноября, компания хочет сохранить лицензию.
В декабре 2017 года бывший министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщил, что "Газпром" обратился в Роснедра с просьбой приостановить действие лицензии по разведке на шельфе Западной Камчатки. Он отмечал, что Роснедра рассматривают эту просьбу, но решения пока нет. Донской сказал тогда, что по лицензии на участок были предписания Росприроднадзора из-за невыполнения ряда пунктов. Глава Роснедр Евгений Киселев говорил журналистам в июле, что Роснедра настаивают на возобновлении "Газпромом" бурения на шельфе Западной Камчатки.