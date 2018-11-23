Роснедра готовы продлить лицензию "Газпрома" на шельфе Западной Камчатки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роснедра готовы продлить действие лицензии по Западно-Камчатскому участку для "Газпрома", если компания решит продолжать геологоразведочные работы, но перспективы освоения участка низкие, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Киселев.

"Газпром" должен взвесить все "за" и "против" по этой лицензии. Есть такие ситуации, когда и нести тяжело, и бросить жалко. Для нас перспективы Западно-Камчатского шельфа скорее более сумрачны и негативны, чем перспективны", — сказал Киселев.

"Как специалист-геолог, я с большим уважением отношусь к людям, которые стоят на распутье. Мы видим, что перспективы низки. Людям нужно определиться, если они решат, что им нужно определиться, немного потянуть и провести дополнительные объемы сейсмики, мы на это пойдем. Пока вопрос о продлении лицензии не обсуждается, но я готов выслушать и пойти на это, мне важно видеть, что люди работают, а не сидят", — отметил он.

Ранее "Газпром" в проспекте к выпуску еврооблигаций сообщал, что Росприроднадзор рассмотрит устранение нарушений "Газпромом" по геологоразведочным работам на Западно-Камчатском участке в конце ноября, компания хочет сохранить лицензию.

В июле 2017 года "Газпром" сообщил, что получил предписание Росприроднадзора по срокам проведения геологоразведочных работ на Западно-Камчатском участке. "Газпром" должен был устранить нарушения до ноября 2017 года. При невыполнении требований компания могла приостановить, изменить или прекратить действие лицензии.

В декабре 2017 года бывший министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщил, что "Газпром" обратился в Роснедра с просьбой приостановить действие лицензии по разведке на шельфе Западной Камчатки. Он отмечал, что Роснедра рассматривают эту просьбу, но решения пока нет. Донской сказал тогда, что по лицензии на участок были предписания Росприроднадзора из-за невыполнения ряда пунктов. Глава Роснедр Евгений Киселев говорил журналистам в июле, что Роснедра настаивают на возобновлении "Газпромом" бурения на шельфе Западной Камчатки.