Киевский суд отменил арест акций украинской "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Киевский апелляционный суд отменил арест акций и другого движимого и недвижимого имущества "дочки" Сбербанка на Украине, сообщается в материалах суда, размещенного в едином реестре судебных решений Украины.

В сентябре стало известно, что апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции украинской "дочки" Сбербанка. Судом также были наложены ограничения на отчуждение движимого и недвижимого имущества "дочки", на ее ликвидацию или реорганизацию.

"Отменить постановление частного исполнителя исполнительного округа города Киева от 20 сентября 2018 года об открытии исполнительного дела и постановления от 28 сентября 2018 года об аресте всего движимого и недвижимого имущества", — говорится в сообщении. Суд также отклонил аналогичные постановления исполнителя от 19 сентября и 21 сентября.

В материалах суда отмечается, что исполнитель в своих постановлениях об исполнительном деле самостоятельно изменил ответчика, АО "Сбербанк", тогда как согласно предыдущим судебным решениям ответчиком выступает "Российская Федерация в лице министерства юстиции Российской Федерации", чем "исполнитель превысил свои полномочия".