Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают падать, свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября прошлого года опустилась ниже 59 долларов за баррель.

По состоянию на 17:57 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,19%, до 59,35 доллара за баррель, ранее в ходе торгов показатель достигал 58,95 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 6,17%, до 51,26 доллара за баррель.

К резкому падению цен привели опасения по переизбытку нефти на рынке. Так, минэнерго США в среду сообщило, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.

По мнению аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga), динамика нефтяных котировок будет зависеть от того, примет ли ОПЕК решение о сокращении добычи сырья. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, на следующий день там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.