Участники саммита АТЭС утвердили дорожную карту в сфере цифровой экономики

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Участники саммита АТЭС-2018, который проходил в Папуа-Новой Гвинее, утвердили программу действий в сфере цифровой экономики, которую начнут реализовывать с 2019 года, сообщается в финальном документе по итогам саммита.

Саммит АТЭС-2018 проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 17-18 ноября, он впервые завершился без принятия совместной декларации лидеров. Встреча проходила на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа. Премьер принимающей стороны Питер О'Нил позже на пресс-конференции заявил, что по итогам саммита будет выпущено письменное заявление.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил опубликовал финальный документ по результатам саммита АТЭС-2018, "который отражает его оценку преобладающих взглядов всех экономик АТЭС". Отмечается, что большинство членов саммита одобрили полный текст, только у некоторых были другие взгляды по поводу "пары предложений".

Так, в заявлении отмечается, что в 2017 году участники саммита АТЭС приветствовали принятие "дорожной карты" по интернету и цифровой экономике".

"Учитывая быстрое развитие цифровых технологий и их далеко идущие последствия для всех наших экономик, реализация "дорожной карты" стала еще более насущной чем когда-либо. Поэтому мы подписываем программу действий АТЭС в сфере цифровой экономики и инструктируем чиновников начать реализацию этой программы с 2019 года", — сообщается в заявлении премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О'Нила.

В документе отмечается, что "приветствуется прогресс, который был достигнут в реализации "дорожной карты" во время председательства Папуа-Новой Гвинеи в 2018 году". "Мы будем способствовать участию всех групп в цифровой экономике, включая женщин и жителей отдаленных и сельских районов", — подчеркивается также.

Как сообщается в заявлении, лидеры АТЭС "будут продолжать способствовать открытой экономике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая быстро реагирует на изменяющиеся экономические условия и которая благоприятна для растущих инвестиций и создания рабочих мест".

Также лидеры экономик АТЭС "активизируют усилия по достижению Богорских целей". "Мы призываем экономики добиваться максимального прогресса по их индивидуальным планам действий к 2020 году", — отмечается в заявлении.

Богорские цели — программный документ, принятый лидерами АТЭС в 1994 году на саммите в Богоре (Индонезия), он ставит задачу выстраивания в регионе "свободной и открытой торгово-инвестиционной деятельности" к 2020 году.