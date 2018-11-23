ПАРИЖ, 23 ноя — РИА Новости. РФ подарит позитивные эмоции, обеспечит комфортные и безопасные условия участникам и гостям ЭКСПО-2025, если она пройдет в Екатеринбурге, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к делегатам генеральной ассамблеи выставок.

Среди кандидатов на право проведения ЭКСПО-2025 — Екатеринбург, Осака и Баку.

"Участникам и гостям выставки, молодежи будут не только обеспечены комфортные и безопасные условия для работы и отдыха, но и предоставлены широкие возможности еще больше узнать о России, почувствовать тепло нашей дружбы и гостеприимство, наше стремление к созиданию, прогрессу, к энергичному движению вперед. Убежден, что Всемирная универсальная выставка пройдет с особым успехом именно в Екатеринбурге. Ждем ее участников с радостью и открытым сердцем", — сказал Путин.

По его словам, у Екатеринбурга богатый опыт проведения масштабных мероприятий. "Здесь проходили саммиты высокого международного уровня, а летом этого года ряд матчей чемпионата мира по футболу, который оставил яркие впечатления у болельщиков со всего мира. Уверен, что такие же позитивные эмоции ждут всех, кто приедет на ЭКСПО-2025 в Екатеринбург", — добавил российский лидер.

Россия участвует в выставочном движении с самого его основания в 1851 году, однако никогда не становилась хозяйкой ЭКСПО. По словам заместителя министра промышленности и торговли Георгия Каламанова, победа Екатеринбурга очень важна для России. Он отмечал, что "это даст серьезный импульс развитию Свердловской области, развитию страны в целом".

В ноябре 2011 года Россия уже выдвигала Екатеринбург в качестве кандидата на проведение выставки в 2020 году. Однако тогда над заявкой уральской столицы одержал победу Дубай. В мае 2017 года Россия снова представила Екатеринбург, в этот раз — в качестве площадки для ЭКСПО-2025.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы России в Екатеринбурге построят ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в "умный город". Как ранее заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, "умный город" даст уникальный шанс выйти на новый уровень развития технологий, которые будут служить человеку и позволят ему жить в гармонии с окружающим миром.