Новый проект "Недвижимость для бизнеса" запущен в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Дагестанские предприниматели смогут получить права на недвижимость по упрощенной процедуре, благодаря новому проекту "Недвижимость для бизнеса", сообщает пресс-службе Минэкономики республики.

В рамках реализации проекта было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между Минэкономики Дагестана, Минимуществом РД и республиканского МФЦ.

"Проект уже запущен. Согласно подписанному документу, в бизнес-окнах МФЦ организовано предоставление госуслуг Минимущества РД для субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит как предпринимателям, так и остальным гражданам упростить процесс получения прав на объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности региона", — сказали в пресс-службе ведомства.

Подписанное соглашение также предоставляет предпринимателям получать консультацию и сопровождение арендаторов госимущества в республике, а также позволит получать информацию о недвижимости, находящийся в собственности республики и данные о неэффективно используемых земельных участках.

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