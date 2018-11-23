Медведев рассказал о пользе цифровизации транспорта

ГОРКИ, 23 ноя — РИА Новости. Цифровые решения в сфере пассажирских перевозок будут очень полезны для людей с ограниченными возможностями, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Премьер напомнил, что не так давно встречался с представителями общественных организаций инвалидов.
По его словам, сейчас много способов помочь людям, имеющим ограничения по здоровью, и они сами на прошедшей встрече отмечали, что для них цифровые приложения, современные средства коммуникации исключительно полезны.
"Надо, чтобы во всех программах это было", — добавил глава кабмина.