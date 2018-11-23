Кубань на инвестфоруме в Сочи представит проект электростанции

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Краснодарский край представит проект электростанции стоимостью 27 миллиардов рублей на инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Крымский район представил проект строительства электростанции, которая поможет решить вопрос энергодефицита в юго-западной части края и поддержит стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Стоимость проекта — более 27 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать порядка 300 рабочих мест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава края Вениамин Кондратьев поручил в каждой из семи экономических зон определить ключевые проекты для дальнейшей презентации на инвестфоруме в Сочи, они должны стать точками роста территорий. Инвестпредложения Центральной экономической зоны Краснодарского края обсудили в пятницу на совещании в Тимашевске под председательством вице-губернатора Игоря Галася.

"Нужны прорывные идеи, которые позволят краю соответствовать амбициозным целям федеральной повестки. Например, увеличить рост валового регионального продукта до 4-5% ежегодно. Краевая администрация готова поддерживать такие проекты, вкладывать бюджетные средства, но при условии, если будем видеть результат – создание новых рабочих мест, поступления в бюджет", – приводятся в сообщении слова Галася.

В Тимашевске рассмотрели проекты 11 муниципалитетов. По словам руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрия Волкова, территория Центральной экономической зоны региона обладает высокой транспортной доступностью и комфортной средой проживания с развитым АПК и активно развивающейся санаторно-курортной зоной Приазовья.

"Эта территория – крупнейшая среди семи экономических зон, поэтому возможность представить свои проекты они получили первыми. Все остальные муниципалитеты также смогут представить проекты, самые качественные мы повезем на Российский инвестиционный форум, который пройдет в Сочи 14 и 15 февраля", – отметил Волков.

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