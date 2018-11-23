Медведев рассказал о цифровизации транспорта и логистики

ГОРКИ, 23 ноя — РИА Новости. Транспортная сфера и логистика постепенно цифровизируются, скоро обыденными станут и беспилотный транспорт, и "умные" дороги, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Цифра, действительно, приходит в транспорт и логистику", — сказал Медведев в пятницу, открывая совещание по вопросам цифровой трансформации транспортного комплекса.

Он отметил, что электронные билеты, онлайн-регистрация на рейсы, системы навигации, вызов такси через приложение в телефоне уже стали довольно привычными вещами.

"Скоро, вполне вероятно, обыденными станут и беспилотный транспорт, и интеллектуальные системы управления транспортными потоками, и "умные" дороги, которые самостоятельно способны отслеживать, например, те же самые нелегальные перевозки, и многое другое, что еще совсем недавно и даже сегодня кажется фантастикой или полуфантастикой", — сказал премьер.