Медведев рассказал о расширении сферы применения беспилотников в России

ГОРКИ, 23 ноя — РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты сейчас начинают использовать в сельском хозяйстве и строительстве, сфера применения и парк беспилотников будут расширяться, нужна будет и система их мониторинга, заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Открывая совещание по вопросам цифровой трансформации транспортного комплекса, глава правительства отметил, что беспилотные летательные аппараты — вопрос чуть более отдаленного будущего, но этой темой уже довольно энергично занимаются и сейчас.

"Беспилотники и сейчас имеют большую популярность, но в относительно узком сегменте — при съемках фильмов, реклам, репортажей. Их только сейчас начинают использовать в сельском хозяйстве и строительстве, это действительно важное применение, и сферы применения их будут расширяться, будет расти и парк беспилотников", — заявил Медведев.

Важно, подчеркнул он, "чтобы этот рост не был абсолютно неконтролируемым, чтобы полеты были безопасны для людей и инфраструктуры".

"Для этого нужна система их мониторинга и, конечно, специалисты, которые будут обеспечивать их работу, имею в виду работу, направленную на позитивные цели, — в сельском хозяйстве, в стройках", — добавил глава кабмина.