Премьер Папуа-Новой Гвинеи опубликовал заявление по итогам саммита АТЭС

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил опубликовал финальный документ по результатам саммита АТЭС-2018.

На сайте саммита сообщается, что премьер-министр "опубликовал заявление, которое отражает его оценку преобладающих взглядов всех экономик АТЭС".

Отмечается, что большинство членов саммита одобрили полный текст, только у некоторых были другие взгляды по поводу "пары предложений".

Саммит АТЭС-2018 проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 17-18 ноября. Впервые с 1993 года саммит завершился без принятия совместной декларации лидеров. Встреча проходила на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа.