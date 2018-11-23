Совфед одобрил трехлетний федеральный бюджет

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили федеральный бюджет РФ на 2019-2021 годы, документ предусматривает постепенное сокращение профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021 году.

Доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП в 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%.

В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 триллиона и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, они ожидаются в 3,369 триллиона рублей. Прогноз на 2020 год составляет 2,777 триллиона рублей (от нефти дороже 42,4 доллара), на 2021 год — 2,632 триллиона рублей (от нефти дороже 43,3 доллара). В результате ожидается рост ФНБ за трехлетку с 3,8 до 11,4 триллиона рублей, или с 3,8% до 12% ВВП.

Образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит" планируется закрывать в основном за счет внутренних заимствований: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника на 2019 год заложено в 1,705 триллиона рублей, на 2020 год — 1,8 триллиона рублей, на 2021 год — 1,578 триллиона рублей.

Евробонды предполагается размещать в объеме до 3 миллиардов долларов в год, однако в плюс для бюджета этот источник будет работать только в 2021 году, поскольку на 2019 год предусмотрена возможность выкупа евробондов на сумму до 4 миллиардов долларов, а на 2020 год придется плановый пик погашения ранее размещенных облигаций — 5,1 миллиарда долларов.

Поддержка банков и компаний

Закон, в частности, предусматривает бюджетные инвестиции на докапитализацию банков и компаний. Так, Россельхозбанк будет докапитализирован в 2019 году на 15 миллиардов рублей, в 2020 году – на 10 миллиардов, а госкорпорации "Росатом" будет выделено 642,26 миллиона и 4,95 миллиарда рублей соответственно. Госкорпорация "Роскосмос" в 2019 году получит 8,43 миллиарда рублей, в 2020 году – 8 миллиардов, в 2021 году – 6,34 миллиарда, ГКНПЦ имени Хруничева в виде взноса — 1,47 миллиарда, 1,744 миллиарда и 2,954 миллиарда рублей соответственно.

Внешэкономбанку на реализацию приоритетных проектов на Дальнем Востоке в 2019 году выделяется около 9,6 миллиарда рублей, в 2020 году – 2,1 миллиарда. Для ВЭБа, "Корпорации МСП" и Российского экспортного центра в 2019-2021 годах зарезервированы средства в рамках механизма утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах, в общей сумме по 1 миллиарду рублей в год.

Через "Корпорацию МСП" на обеспечение лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса в 2019 году будет направлено 1,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 1,93 миллиарда, в 2021 году – 1,4 миллиарда. Еще 5 миллиардов рублей в 2019 году через эту корпорацию и "МСП Банк" пойдет на предоставление кредитно-гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу.

Взнос в компанию "Русгидро" для финансирования инвестпроекта "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино" в 2019 году составит 4 миллиарда рублей, в 2020 году – 6 миллиардов. При этом "Русгидро" будет вправе по решению правительства РФ использовать в 2019 году на строительство ТЭЦ в Советской Гавани ранее неиспользованные средства в объеме 899 миллионов рублей.

На реализацию проектов лизинга пассажирских судов в 2020-2021 годах Объединенной судостроительной корпорации будет выделено по 5 миллиардов рублей в год. В случае сокращения в 2019 году объема чистых активов РФПИ ниже 30 миллиардов рублей правительство РФ будет вправе принять решение о приобретении его дополнительных инвестиционных паев.

Кабмин также получит возможность внести в следующем году в капитал РЖД до 5,3 миллиарда рублей на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги, если соответствующая субсидия поступит в бюджет РФ из бюджета Москвы.

Взнос в капитал РЖД для повышения уровня экономической связанности территории РФ в 2019 году составит 6,93 миллиарда рублей, в 2020 году – 12,11 миллиарда, в 2021 году – 17,81 миллиарда. Помимо этого, на создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами в 2019-2021 годах компания получит по 88 миллионов рублей в год, а для комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги в 2021 году – 7,21 миллиарда.

Взнос в капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета составит в 2019 году 4 миллиарда рублей, в 2020 году — 6 миллиардов, в 2021 году — 7 миллиардов. На доработку самолета Ил-114 она получит 967,84 миллиона рублей, 2,035 миллиарда и 616 миллионов соответственно. В целях финансирования объектов производственной инфраструктуры и послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300 в 2019 году внос в ОАК предусмотрен на уровне 2,22 миллиарда рублей.