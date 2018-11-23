Владимирская область планирует к 2021 году выйти на бездефицитный бюджет

ВЛАДИМИР, 23 ноя — РИА Новости. Владимирские депутат приняли в первом чтении закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно которому доходы в будущем году составят 61,7 миллиарда рублей (110,5% к 2018 году), расходы — 63,8 миллиарда рублей (109,9% к 2018 г.), сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Согласно законопроекту, в 2020 году доходы составят 59,9 миллиарда рублей, расходы — 60,4 миллиарда рублей. В 2021 году область должна выйти на бездефицитный бюджет — доходы и расходы составят по 60,9 миллиарда рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2019 году прогнозируется в сумме 45 миллиардов рублей или 109% к 2018 году, в 2020 году — 48,2 миллиарда рублей, в 2021 году — 50,5 миллиарда рублей. При формировании бюджета учтено увеличение акцизов на бензин, моторные масла, дизельное топливо и алкоголь, изменение в ставках и нормативах зачисления в региональную казну некоторых налогов, а также отмена ряда налоговых льгот.

"Основные приоритеты сохраняются прежними: исполнение социальных обязательств перед населением, повышение зарплаты бюджетникам, капитальные вложения в объекты соцсферы. Так, с 1 января зарплаты бюджетников вырастут на 5%-7,9% (в зависимости от категорий), на 5% будут проиндексированы социальные пособия и выплаты", — подчеркнули в пресс-службе.

В 2019 году на социальную сферу будет направлено в общей сложности 41 миллиард рублей или 68% расходов бюджета, в том числе на образование — 25%, на здравоохранение — 17,2%, на социальную политику — 21,6%.

Одним из приоритетов остается поддержка экономики. В 2019 году на эти цели планируется направить 9,8 миллиарда рублей или 16,2% от объема расходов (на 14,8% больше 2018 года), в 2020-2021 годах — по 9,4 миллиарда рублей. Самые большие суммы запланированы на дорожное хозяйство.

Отдельными приложениями в проекте бюджета выделены средства на господдержку семьи и детей в рамках 14 областных программ. В 2019 году они составят 19,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 19 миллиардов рублей, в 2021 году — 19,2 миллиарда рублей.

На поддержку инициатив граждан, в том числе, по благоустройству территорий в рамках так называемого "народного бюджета" в 2019 году запланировано выделить 708,5 миллиона рублей, в 2020 году — 673,1 миллиона рублей, в 2021 году — 614,7 миллиона рублей.