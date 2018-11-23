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Экономика

Эксперты опасаются роста цен после пересмотра тарифов на эквайринг

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© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой. Архивное фотоОплата банковской картой. Архивное фото
© Fotolia / leungchopan

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские банки почти ничего не зарабатывают на обслуживании расчетов картами в магазинах – эквайринге, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. При этом последние несколько лет себестоимость этого бизнеса постоянно растет, поэтому в следующем году некоторые банки могут повысить тарифы на эквайринг, что приведет к росту цен на некоторые товары и услуги, предполагают они.

Вывеска Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Ряд банков уже начал пересмотр тарифов на эквайринг в сторону увеличения, в следующем году это продолжится. Свое влияние оказывает валютный курс. В менее маржинальных сегментах это может косвенно повысить цену. Вот почему некоторые предприятия сейчас стараются не принимать карты, а переходят на наличные. Особенно чувствительные "низкомаржинальные" сферы: шиномонтаж, мелкие автосервисы, салоны красоты", — заявил директор по развитию платежных решений компании "Эвотор" Заур Бесолов.

Эквайрингом в России, по последним данным ЦБ РФ, занимается 332 банка, но львиная доля этого бизнеса приходится на Сбербанк. По всей стране установлено более 1,5 миллионов его торговых терминалов, а сам банк обслуживает более 1 миллиарда платежей по картам ежемесячно, сообщили РИА Новости в банке. Неплохие позиции на рынке также у ВТБ, Газпромбанка, банка "Русский стандарт", Промсвязьбанка и Альфа-банка. Об этом в своем отчете заявила аналитическая компания The Nilson Report.

Дорого и невыгодно

Банковский тариф в этой сфере включает в себя несколько составляющих. Первая и самая большая — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF). Ее величина зависит от класса карты. Самую низкую комиссию банк-эквайер платит по картам Maestro: от 1,5% до 1,75% по платиновым картам до 1,9-2,1% по золотым и "черным", пояснили в "Эвоторе".

Сканирование QR-кода товара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Поляков
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Дальше идут сборы платежных систем с банков-участников и маржа банков, размер которой тоже может колебаться. Итоговая комиссия зависит от многих факторов и на практике всегда рассчитывается индивидуально для каждого клиента. В среднем по России для розничных магазинов она составляет 2,2%-2,4% от оборота торговой точки, для интернет-магазинов — от 3% до 4%, а тариф за мобильный эквайринг колеблется в пределах от 2,5% до 3%, рассказала заместитель директора банка "Восточный" Анна Ермолаева.

Нередко встречаются льготные тарифы в зависимости от вида бизнеса: для авиакомпаний, для оплаты услуг ЖКХ, для турагентств, для страховых компаний. Размер комиссии зачастую определяется объемом проводимых операций: чем больше объем, тем ниже тариф – это работает как "скидка за опт", пояснила управляющий директор системы по приему платежей Platron Елена Орлова.

При этом тарифы эквайринга в России намного выше, чем за рубежом, где размер комиссий регулируется государством. Три года назад Европа установила предельные межбанковские комиссии на уровне 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт, рассказал директор Высшей школы финтехнологий Финансового университета Дмитрий Трофимов. До этого их размер доходил до 1,8%, а их доля в общей комиссии за эквайринг составляла в среднем 70%.

Но хотя российские тарифы кажутся большими, этот бизнес почти не приносит банкам дохода, а для некоторых даже убыточен, заявил управляющий директор Модульбанка Андрей Ваничев. Тем не менее, эквайринг выступает в роли своеобразного магнита для бизнеса: он помогает привлечь клиента на расчетно-кассовое обслуживание и на кредитование, которое является самым "маржинальным" продуктом в банке.

Причины роста

Повышать тарифы на эквайринг некоторые российские банки начали уже в этом году, а в следующем году этот процесс может продолжиться. Основная причина – уверенный рост курса доллара, считает менеджер компании "Атол" Александр Соколов.

Оплата банковской картой. Архивное фото
© Fotolia / leungchopan
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Платежные операции по картам, выпущенным отечественными банками, проводят международные платежные системы, прежде всего Visa и Mastercard. Снижение курса рубля негативно сказывается на их доходах с межбанковских транзакций по картам. Чтобы компенсировать падение выручки, они повышают комиссию за операцию, а российские банки в ответ вынуждены увеличивать собственные тарифы, чтобы хоть как-то выровнять свои показатели, пояснил эксперт.

Еще одна причина, по которой могут вырасти тарифы, весьма неожиданна: в России растет число премиальных платежных карт. Межбанковская комиссия по таким картам всегда выше, чем по обычным.

Кроме того, бизнес требует постоянной технологической подпитки, напомнил зампред правления "Веста банка" Алексей Фёдоров. Терминалы, которые предоставляются клиентам, устаревают, их необходимо менять. Ставка аренды терминала может составлять 1-1,5 тысячи рублей, стоимость покупки — 15-25 тысяч. При этом банки нередко закупают торговое оборудование у зарубежных поставщиков, поэтому падение национальной валюты опять-таки может заставить их повысить тарифы.

Увеличение тарифа затронет, прежде всего, новых клиентов банков, поскольку у существующих уже есть установленное ранее оборудование, отметил в связи с этим вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов.

Незаметное повышение

В случае роста тарифов магазины будут перекладывать расходы на покупателей, и в первую очередь это скажется на товарах массового потребления, продажа которых не приносит много дохода, считает председатель правления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева.

В то же время эксперты поспешили утешить потребителей: рост будет незначительным — на десятые доли процента, а кто-то из продавцов справится и без повышения цен.

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Родиков
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Большинство покупателей могут вообще ничего не заметить: повышение тарифов на эквайринг увеличит стоимость товаров и услуг в основном в небольших магазинах, считает менеджер продукта банка "Точка" Игорь Манин. Он объяснил, что большинство банков устанавливает тариф в зависимости от оборота и снижает тарифы для крупных торговых сетей.

К тому же крупнейшие банки пока не планируют повышать комиссии за эквайринг. ВТБ не делал этого в текущем году, а насчет следующего — анализирует картину и примет решение позднее исходя из рыночной ситуации, сообщил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

У Сбербанка средняя ставка в этом году даже несколько снизилась, и в банке не видят предпосылок для ее увеличения в следующем году, но допускают частичный рост ставок из-за изменения некоторых правил взимания комиссий со стороны международных платежных систем. Это рутинная работа, связанная с контролем за рентабельностью сделок с клиентами, которая проводилась в 2018 году и будет проводиться в 2019 году, пояснил представитель банка.

Промсвязьбанк собирается изменить подход к сегментации клиентов и тарифную политику, однако массового повышения тарифов не планирует, сообщил, в свою очередь, начальник управления эквайринга этой кредитной организации Никита Хомутов. Кроме того, он предположил, что при незначительном увеличении рыночных тарифов продавцы вряд ли станут перекладывать комиссию на клиентов. А Игорь Манин из "Точки" сказал, что банк предоставляет услугу по фиксированной ставке, менять которую не планируется. В этом году ставку банк также не повышал.

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