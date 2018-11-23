ЦБ отозвал лицензию у банка "Первомайский"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Банк России с 23 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Первомайский" (Краснодар), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления и корректности представленных в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции, отмечает регулятор. Также ЦБ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, ключевым направлением бизнес-модели банка "Первомайский" являлось кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Основным источником фондирования этой деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (порядка 70% пассивов). При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью.

Вместе с тем, кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка.

ЦБ РФ четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка "Первомайский" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией систематически нарушались вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков ограничения на объем обязательств перед населением. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 204-е место в банковской системе РФ.