ЦБ отозвал лицензию у "Русского ипотечного банка"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Банк России с 23 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского ипотечного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Банк не исполнял обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган, тем самым нарушая требования законодательства РФ и нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отмечает регулятор.

"В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния КБ "Русский ипотечный банк" (ООО), связанное с острым дефицитом ликвидности. По этой причине банк оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности кредитной организации возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам ее вкладчиков и кредиторов", — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор трижды в течение последних 12 месяцев применял к "Русскому ипотечному банку" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в действиях менеджмента усматриваются признаки недобросовестного поведения, а именно — вывода из банка активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, отмечает ЦБ. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 179-е место в банковской системе РФ.