Правительство утвердило правила выдачи субсидий на вещание в малых городах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок предоставления из федерального бюджета субсидий АО "Первый канал", АО "НТВ", телерадиокомпании "Петербург", АО "Карусель", АО "ТВ Центр" и ООО "Национальный спортивный телеканал" на оплату услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер субсидии определяется в соответствии с согласованным получателем субсидии и предприятием планом загрузки. Он включает перечень технических средств и расчет стоимости на соответствующий финансовый год в соответствии с тарифами на услуги связи, а также перечень планируемого к приобретению и замене оборудования. В нем должна быть указана стоимость оборудования, предназначенного для распространения и трансляции программ и для обеспечения как эфирной наземной аналоговой, так и цифровой трансляции обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.