Цены на нефть снижаются на опасениях из-за роста запасов в США

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают снижаться, инвесторы по-прежнему обеспокоены ростом запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.35 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13%, до 62,76 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,41%, до 53,86 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать статистика из США. По данным минэнерго страны, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю сохранилась на уровне предыдущей недели в 11,7 миллиона баррелей.

Трейдеры также продолжают обращать внимание на недавние слова президента США Дональда Трампа. Вечером в среду Трамп написал в Twitter, что благодарит Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. Накануне его заявления, во вторник, нефть потеряла в цене 7% на опасениях переизбытка нефти на рынке.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения добычи нефти ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

При этом объем торгов на рынке нефти ниже обычного в связи с празднованием Дня благодарения в США. В четверг американские биржи будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного.

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