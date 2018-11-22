На Тамбовщине индекс промпроизводства за 10 месяцев вырос на 16,5%

ТАМБОВ, 22 ноя – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тамбовской области по итогам десяти месяцев 2018 года составил 116,5%, то есть увеличился на 16,5% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на Тамбовстат.

По его словам, наибольший рост индекса промпроизводства произошел в обрабатывающих отраслях, где этот показатель составил 118,4%. Так, в категории "прочие транспортные средства и оборудование" производство продукции выросло на 49,5%, в металлургии – на 33,4%, в производстве пищевых продуктов – на 27,3%, электрического оборудования – на 18,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 17,4%, химических веществ и химических продуктов – на 13,2%.

"Глава региона Александр Никитин ставит задачу сохранить достигнутые результаты и обеспечить дальнейший рост производства, привлекать инвестиции и обеспечить наполнение бюджета за счёт налоговых платежей. В свою очередь, региональные власти и дальше будут оказывать поддержку промышленным предприятиям по приоритетным направлениям развития экономики", — сказал представитель пресс-службы.

В январе-октябре текущего года в регионе также увеличилось производство свинины, мяса крупного рогатого скота, мяса птицы, колбасных изделий, муки, овощей, кондитерских изделий, сахара, комбикормов, тканей, нетканых материалов, специализированной аппаратуры.

В пресс-службе добавили, что промышленное производство обеспечивает более 16% валового регионального продукта, свыше 85% экспорта региона. Треть налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней поступает от промышленных предприятий.

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