Россельхознадзор попросил Молдавию усилить контроль за поставками фруктов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор просит Молдавию усилить контроль за поставками фруктов в Россию из-за обнаружения в молдавских косточковых культурах карантинных для РФ объектов, говорится в сообщении российского ведомства.

Ведомство сообщает, что 21 ноября в формате телеконференции состоялись переговоры представителей Россельхознадзора с начальником управления защиты растений Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдавии Светланой Лунгу. В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности поставляемых в Россию молдавских косточковых культур.

"В частности, Россельхознадзор выразил обеспокоенность неоднократными выявлениями в молдавских фруктах опасных карантинных объектов — восточной плодожорки и бурой монилиозной гнили", — говорится в сообщении.

"Ведомство попросило молдавскую сторону усилить контроль за отправкой в Россию растительной продукции, а также направить в адрес Россельхознадзора информацию о производителях косточковых культур и объемах находящихся на хранении и предполагаемых к экспорту фруктов", — добавляет Россельхознадзор.

При этом поставки молдавской плодоовощной продукции в РФ должны осуществляться из зон, свободных от данных карантинных объектов. В свою очередь Светлана Лунга сообщила, что Молдавия примет все возможные меры для обеспечения безопасности продукции. Она также согласилась с необходимостью обследования садов на наличие опасных болезней и вредителей с началом вегетационного периода.