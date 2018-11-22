Россельхознадзор попросил Молдавию усилить контроль за поставками фруктов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор просит Молдавию усилить контроль за поставками фруктов в Россию из-за обнаружения в молдавских косточковых культурах карантинных для РФ объектов, говорится в сообщении российского ведомства.
"В частности, Россельхознадзор выразил обеспокоенность неоднократными выявлениями в молдавских фруктах опасных карантинных объектов — восточной плодожорки и бурой монилиозной гнили", — говорится в сообщении.
"Ведомство попросило молдавскую сторону усилить контроль за отправкой в Россию растительной продукции, а также направить в адрес Россельхознадзора информацию о производителях косточковых культур и объемах находящихся на хранении и предполагаемых к экспорту фруктов", — добавляет Россельхознадзор.
При этом поставки молдавской плодоовощной продукции в РФ должны осуществляться из зон, свободных от данных карантинных объектов. В свою очередь Светлана Лунга сообщила, что Молдавия примет все возможные меры для обеспечения безопасности продукции. Она также согласилась с необходимостью обследования садов на наличие опасных болезней и вредителей с началом вегетационного периода.