Медведев подписал поручение о создании объездной дороги вокруг Костромы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о включении строительства объездной дороги вокруг Костромы в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг на встрече с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом.

Документ должен быть реализован до 2024 года.

"Хочу поблагодарить Дмитрия Анатольевича, который подписал поручение добавить к 690 объектам, входящим в транспортную часть комплексного плана, еще одного — транспортного обхода вокруг Костромы", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что это единственный регион в Центральной части России, в котором нет объездной дороги. "Для населения это самая острая проблема, это и экология и загруженность (дорог)", — отметила спикер.

По ее словам, губернатор региона уже сообщил о том, что в Росавтодоре разработана необходимая документация для возведения трассы, место под строительство подготовлено.

Парламентарий также напомнила, что реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ оценивается в 6,3 триллиона рублей в течение шести лет.

"Еще один вопрос, который мы должны обсудить — как удешевить дорожное строительство, при этом не снижая качество дорог", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, при реализации подобных проектов также важно информирование граждан.