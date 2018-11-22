В Москве уверены, что по итогам саммита G20 примут декларацию

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия уверена, что саммит G20 не постигнет судьба недавнего саммита АТЭС – итоговая декларация будет принята, заявила журналистам на брифинге шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

Отвечая на вопрос о том, каковы шансы принять консолидированные итоговые документы, Лукаш заявила: "Мы оцениваем, что итоговый документ будет обязательным".

"Весь вопрос в том, насколько он будет амбициозен. Либо повторится история Гамбурга, когда по отдельным вопросам пришлось выразить мнение большинства участников и в то же время отдельно отобразить различающиеся позиции. Либо все-таки мы придем к общему знаменателю, но, возможно, в менее амбициозной форме", — отметила шерпа.

"Декларация будет, гарантирую", — подчеркнула она.

Как отмечается в сопроводительных материалах к брифингу Лукаш, в декларации будут подведены итоги года. Большинство положений документа будут базироваться на результатах работы отраслевых рабочих групп и министерских встреч. Ожидается, что в декларации должны быть отражены вопросы традиционной финансовой повестки, занятости, образования, цифровизации, инвестиций в инфраструктуру, продовольственной безопасности, гендерного равенства, здравоохранения, энергетики, климата, миграции, противодействия коррупции и финансированию терроризма.

Как указала Лукаш, в повестке саммита нет политических тем.

"У нас есть предварительное описание того, на чем предполагается сконцентрировать каждую из сессий, там не значатся вопросы политической повестки", — отметила Лукаш.

"Но мы понимаем, что для ряда лидеров такие вопросы, например, как миграция, достаточно чувствительны. Поэтому либо во время неформальной дискуссии, либо во время других сессий ряд лидеров могут поднять эти вопросы", — отметила она.

Также она указала, что на саммите "двадцатки" не планируется отдельно обсуждать темы экономического положения Венесуэлы. "Но предсказывать, что каждый из лидеров захочет обсудить, абсолютно бесперспективно, потому что могут быть подняты совершенно различные интересующие кого-нибудь вопросы", — отметила Лукаш.

"Но в принципе такой вопрос (вопрос экономического состояния Венесуэлы) не соответствует формату ни одного из обсуждений, которые предполагаются на саммите", — указала она.

Ранее сообщалось, что саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что на его полях пройдет, в том числе, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. —0-