Москва рассчитывает, что на саммите G20 обсудят модернизацию ВТО

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает, что участники саммита G20 в Буэнос-Айресе обсудят тему модернизации ВТО, заявила журналистам на брифинге шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

Касаясь проблемы реформирования ВТО, она указала, что "прежде всего, надо определиться с подходами к этому вопросу, потому что в одностороннем порядке или кулуарно решать такие базовые основы развития недопустимо".

"Мы рассчитываем, что на саммите в Буэнос-Айресе лидеры как раз обсудят этот вопрос и придумают, каким образом двигаться дальше", — сказала Лукаш.