Инвестиции в сельское хозяйство Воронежской области превысят 40 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Объем ежегодных инвестиций в сельское хозяйство Воронежской области будет превышать 40 миллиардов рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Гусев.

Глава региона принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Воронежской области. По итогам уборочной кампании 2018 года регион получил более 4,8 миллиона тонн зерновых, 5 миллионов тонн свеклы, 1 миллион тонн подсолнечника, 900 тысяч тонн кукурузы.

"Правительство Воронежской области будет поддерживать процессы экономического развития в сельском хозяйстве. У нас хорошие инвестиционные перспективы, мы уже сегодня реализуем около 30 новых инвестиционных проектов и в 2019 году начнем не менее десяти. Общий ежегодный объем инвестиционных вложений в сельское хозяйство на территории области будет превышать 40 миллиардов рублей", — сказал Гусев.

По его словам, во многом такая инвестиционная активность связана с мерами государственной поддержки, которые оказываются на федеральном и региональном уровнях.

"Мы в этом году около 8 миллиардов рублей направили на эти цели. 2019 год будет годом не только сохранения всех мер господдержки, но мы запускаем еще ряд новых проектов, таких, как глубокая переработка зерновых и органическое земледелие", — добавил губернатор.

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