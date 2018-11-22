Инвестиции в сельское хозяйство Воронежской области превысят 40 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Объем ежегодных инвестиций в сельское хозяйство Воронежской области будет превышать 40 миллиардов рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Гусев.
"Правительство Воронежской области будет поддерживать процессы экономического развития в сельском хозяйстве. У нас хорошие инвестиционные перспективы, мы уже сегодня реализуем около 30 новых инвестиционных проектов и в 2019 году начнем не менее десяти. Общий ежегодный объем инвестиционных вложений в сельское хозяйство на территории области будет превышать 40 миллиардов рублей", — сказал Гусев.
По его словам, во многом такая инвестиционная активность связана с мерами государственной поддержки, которые оказываются на федеральном и региональном уровнях.
"Мы в этом году около 8 миллиардов рублей направили на эти цели. 2019 год будет годом не только сохранения всех мер господдержки, но мы запускаем еще ряд новых проектов, таких, как глубокая переработка зерновых и органическое земледелие", — добавил губернатор.
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