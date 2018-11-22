"Ямал СПГ" на год раньше запустил третью производственную линию

Строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) и причалов для отгрузки СПГ и газового конденсата порта Сабетта на Ямале. Архивное фото

Строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) и причалов для отгрузки СПГ и газового конденсата порта Сабетта на Ямале. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Ямал СПГ" произвел первый сжиженный природный газ на третьей технологической линии, запустив ее более чем на год раньше изначально запланированного срока, сообщил основной акционер проекта "Новатэк".

Первый СПГ был произведен в режиме пусконаладочных работ, отмечается в релизе.

"Ямал СПГ" – это уникальный проект в мировой СПГ-отрасли. Мы не только добились соблюдения запланированного бюджета, но и запустили третью очередь c опережением первоначального графика более чем на год. Этот факт не имеет аналогов в отрасли, известной частым превышением бюджетов и задержками реализации проектов", — приводятся в релизе слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

"Мы стали одним из глобальных игроков мирового газового рынка и получили уникальный опыт проектирования и строительства арктических СПГ-заводов. Этот опыт будет использован при строительстве последующих СПГ-проектов в этом богатом углеводородами регионе. Четвертая опытно-промышленная очередь "Ямал СПГ" будет построена с использованием запатентованной "Новатэком" технологии "Арктический каскад" и российского оборудования", — добавил он.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство четвертой почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй — в начале августа.