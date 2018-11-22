В Вологде пройдет II всероссийский молочный форум

ВОЛОГДА, 22 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Второй всероссийский форум "Вологда — молочная столица России", пройдет в областной столице 30 ноября и 1 декабря этого года, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Площадка второго молочного форума объединит более 500 участников молочной отрасли из 15 субъектов Российской Федерации, представителей ближнего и дальнего зарубежья, что сопоставимо с прошлым годом. В прошлом году главной темой форума стали вопросы молочного бизнеса, в том числе особое внимание уделялось внедрению электронной ветеринарной сертификации.

"В этом году мероприятия будут направлены на популяризацию молочных продуктов, отдельно будут рассмотрены вопросы их экспорта — нового вектора развития агропромышленного комплекса Российской Федерации", — рассказал Глазков.

По его словам, в рамках молочного форума планируется проведение пленарного заседания и круглых столов с привлечением ведущих экспертов, мировых лидеров в области производства и переработки молока, посещение и торжественное открытие современного роботизированного животноводческого комплекса.

"Участникам форума представится возможность поучаствовать в интерактивной программе, посвященной популяризации молочной продукции с дегустацией блюд на основе молока, приготовленных ведущими шеф-поварами Франции, Италии и России, которые проведут мастер-классы в трех ресторанах Вологды. На площадке молочного форума состоятся мероприятия первой в России премии "Золотой клевер", которая определит самые достойные молочные продукты на потребительском рынке страны", — отметил замгубернатора.