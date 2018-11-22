Юрий Берг: запланированные дорожные работы в Оренбуржье завершены в срок

ОРЕНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Все дорожные работы в Оренбургской агломерации в текущем году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" завершены в срок, доля дорог, соответствующих нормативам, составляет 64%. сообщил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

"Оренбургская область в числе регионов — отличников по участию в приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги". В этом году, как и в прошлом, все дорожные работы в Оренбургской агломерации выполнены в срок, объекты прошли приемку. На реализацию проекта в 2018 году из бюджетов всех уровней направлены почти 1,5 миллиарда рублей", — сказал Берг, выступая на "Транспортной неделе-2018" в Москве.

По его словам, в следующем году в федеральный проект войдут сразу две региональные агломерации — Оренбургская и Орская.

Как уточняет пресс-служба губернатора и правительства области, в этом году в Оренбургской агломерации были отремонтированы более 95 километров дорожного покрытия, приведены в нормативное состояние более 68 километров автодорог регионального и межмуниципального значения, отремонтированы 27 километров местных дорог. В столице региона построено 2,64 километра новой автодороги, ликвидированы 50 аварийно-опасных участков, установлены пять комплексов фотовидеофиксации, смонтированы светофорные объекты на 12 перекрестках.

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