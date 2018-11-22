В BP сообщили о снижении стоимости строительства "Южного газового коридора"

БАКУ, 22 ноя – РИА Новости. Стоимость строительства "Южного газового коридора" (ЮГК), предполагающего транспортировку газа в Европу из Азербайджана, будет ниже запланированной суммы в 40 миллиардов долларов за счет экономии в цепочке создания добавленной стоимости, заявил вице-президент BP по "Южному газовому коридору" Джозеф Мерфи.

Проект "Южный газовый коридор" считается одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Вице-президент BP отметил, что "собственные операционные расходы ВР ожидаются на 20% ниже запланированного бюджета".

"Экономию средств удалось обеспечить в первую очередь за счет реализации проекта согласно графику", — сказал Мерфи, добавив, что нередко такие мегапроекты отстают от графика.

Далее вице-президент BP отметил, что другим фактором, способствующим снижению ожидаемой окончательной стоимости ЮГК, стал спад в отрасли в 2014 году. "Работа над проектом началась в январе 2014 года. Когда мы приступили к реализации этого проекта, цены на нефть упали", — приводит слова Мерфи издание S&P Global Platts.

В мае в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор". Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" — с расширенного для "Шах-Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.