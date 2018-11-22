Полки нового плацкартного вагона РЖД стали длиннее и шире

14:4622.11.2018
(обновлено: 15:27 22.11.2018)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полки в новых плацкартных вагонах РЖД стали больше в размерах, сообщил журналистам начальник технико-технологической службы "Вагонреммаша" (разработчик концепта) Иван Харин.
"В среднем на 20-25 миллиметров шире и 30-35 миллиметров длиннее. Норматив — 1665 длина. Мы его выдерживаем", — сообщил Харин в кулуарах выставки "Транспорт России".
Некоторым посетителям стенда РЖД, где стоит макет вагона, показалось, что коридор в новом плацкарте уже.
"Визуально кажется, что уже. На самом деле все эргономические параметры, которые относятся к коридору, сохранены", — возразил Харин.
Новые вагоны будут отвечать самым современным требованиям.
Интерьер выполнен в сдержанных тонах, столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
Полки выглядят как диваны с подголовниками.
В вагонах появятся вендинговые автоматы.
В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
Каждое место будет оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Если их закрыть, можно полностью огородиться от других пассажиров.
Разработчики новых вагонов попытались создать максимально удобное для каждого пространство.
Новые вагоны
РИА Новости в понедельник публиковало фотографии с интерьером нового плацкартного вагона. На следующий день РЖД показали макет плацкарта в натуральную величину. Посетители выставки "Транспорт России" могут посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв.
Как обещают в РЖД, он будет комфортнее для пассажиров. Так, модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, — в любой момент их можно закрыть и получить полностью отгороженное от других пассажиров место. Также есть электрические розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение.
Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов сообщал журналистам, что первый такой вагон может перевезти пассажиров уже в конце 2018 года — начале 2019-го.
Он подчеркнул, что цена на перевозки в плацкартах регулируется ФАС, поэтому цены на поездки в новых вагонах не будут выше, чем в обычных.