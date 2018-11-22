Полки нового плацкартного вагона РЖД стали длиннее и шире

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полки в новых плацкартных вагонах РЖД стали больше в размерах, сообщил журналистам начальник технико-технологической службы "Вагонреммаша" (разработчик концепта) Иван Харин.

"В среднем на 20-25 миллиметров шире и 30-35 миллиметров длиннее. Норматив — 1665 длина. Мы его выдерживаем", — сообщил Харин в кулуарах выставки "Транспорт России".

Некоторым посетителям стенда РЖД, где стоит макет вагона, показалось, что коридор в новом плацкарте уже.

"Визуально кажется, что уже. На самом деле все эргономические параметры, которые относятся к коридору, сохранены", — возразил Харин.

Новые вагоны

РИА Новости в понедельник публиковало фотографии с интерьером нового плацкартного вагона. На следующий день РЖД показали макет плацкарта в натуральную величину. Посетители выставки "Транспорт России" могут посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв.

Как обещают в РЖД, он будет комфортнее для пассажиров. Так, модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, — в любой момент их можно закрыть и получить полностью отгороженное от других пассажиров место. Также есть электрические розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение.

Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов сообщал журналистам, что первый такой вагон может перевезти пассажиров уже в конце 2018 года — начале 2019-го.

Он подчеркнул, что цена на перевозки в плацкартах регулируется ФАС, поэтому цены на поездки в новых вагонах не будут выше, чем в обычных.